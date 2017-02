Vereador fala em sessão solene que continuará trabalhando cada vez mais para o município de Taperoá.

Na ultima sexta-feira (10) na abertura dos trabalhos legislativo da Câmara Municipal de Taperoá, em sessão solene, o vereador Antonio Vicente, agradeceu a Deus e a toda população pela confiança depositada em seu mandato.

O parlamentar falou que vai continuar trabalhando pelo crescimento e desenvolvimento da cidade e região. Ele usou a tribuna para falar de vários assuntos de grande relevância para o município, e a importância do dialogo entre prefeito e funcionários.

Alertou o prefeito para verificar a informação que chegou a ele, dizendo que teriam funcionários que recebe sem trabalhar. Falou de investimentos na área de cultura e no esporte.

Na crise hídrica, Antonio Vicente, falou em perfuração de poços, adutoras e construção de açudes, como no riacho do cipó, mineiro e serrota, também aquisição de um trator de esteira que vai ajudar na construção e melhorias de açudes e barragens de agricultores.

Na área da saúde, que seja viabilizado, médicos, ortopedista, ginecologista, cardiologista além do hemocentro para o Hospital Geral de Taperoá.

O parlamentar falou da segurança e solicitou ao prefeito, um projeto junto ao ministério da segurança, para implantar um sistema de câmeras nas ruas de Taperoá.

Antonio pediu o apoio de toda classe politica taperoaense, que juntos aos Deputados Federais, votados em Taperoá, consigam recursos Federais para construção do INSS e trazer o IFPB para atender Taperoá e região. Finalizou falando do asfaltamento da estrada que liga Taperoá a Sumé, interligando os estados do Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.