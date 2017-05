Vereador visita Rio Taperoá e fala da falta de acesso às comunidades.

O vereador Antonio Vicente, esteve nesta segunda-feira (01) dia do trabalhador, visitando o Rio Taperoá, e falou da dificuldade e a falta de acesso a varias comunidades de nosso município, prejudicando moradores da região.

“Venho constantemente alertando sobre a importância de construir passagens molhadas em nossas comunidades, hoje estive visitando o Rio Taperoá que está intransitável no local que dá acesso as comunidades, Quixaba, Silva, Lagoa do Meio, Lagoa do Escuro, Malhada Alegre até o município de Santo André, vou levar uma solicitação ao poder público Municipal e Estadual e falar da necessidade da construção de uma passagem molhada para resolver e atender o problema de acesso a todos dessa região”, disse o vereador.