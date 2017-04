Vereadores de Taperoá participaram de Audiência Pública na cidade de Livramento

A Câmara Municipal de Livramento realizou na última quarta-feira (12), uma audiência pública para discutir o projeto de reforma da Previdência, proposta apresentada pelo Governo Federal e que está sendo analisada pelo Congresso (PEC 287/2016).

O Presidente desta Casa Legislativa Birino, juntamente com os vereadores George Pereira, Geovânio Gonzaga e Delmiro Júnior participaram da referida Audiência.

As autoridades e servidores públicos presentes se pronunciaram a respeito do tema, destacando a importância das iniciativas do Poder Legislativo em abrir espaço para o debate.

O Presidente da Câmara de Livramento, Vereador Aliomar Soares, destacou que a Câmara cumpre o seu papel ao convidar a população para discutir o tema e ressaltou que a Casa estará sempre à disposição para realização de eventos de interesse da sociedade.