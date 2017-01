Confira a programação do São João Lá No Meu Taperoá “2015”

O maior São João do cariri paraibano foi anunciado pelo Prefeito Jurandi Gouveia, nesta Segunda-feira (25).

Mesmo diante das dificuldades da seca que assola nossa cidade e região, não poderia deixar de realizar essa festividade Junina que é tradição em nosso município, desde já convido toda a população Taperoaense e cidades vizinhas a prestigiarem o Melhor São João do Cariri Paraibano, disse o prefeito de Taperoá Jurandi Gouveia.

O São João Lá no Meu Taperoá vem com grandes atrações como Forro Feitiço, Os 3 do Nordeste, Forró do Paredão, Brasas do Forró, Forró Pagado Parêa, Feras, Forró da Nanah e os artistas da terra: Bebel Silva, Forró Beka de Barão, Bena, Gaviões da Serra, Forrozão Dcybez

O local vocês já sabem, é na praça de Eventos João Suassuna do dia 20 a 23 de Junho.