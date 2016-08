Em Taperoá: Secretaria Municipal de Educação faz entrega de equipamentos de informática para escola da Zona Rural

A prefeitura municipal de Taperoá através da secretaria de educação entregou nesta segunda-feira (13) computadores, notebooks e impressora para a escola municipal “Inácio Fonseca de Araújo” que fica localizado na comunidade do Mineiro da Volta.

A escola foi beneficiada com dois computadores e impressora para os alunos poderem fazer os trabalhos, além dos equipamentos de informática, a escola foi beneficiada com reforma onde ganhou mais uma sala de aula dando mais conforto aos alunos, foi realizada também a recuperação da pintura do prédio.

O beneficio não ficou só para a escola que ganhou equipamentos de informática, alunos receberam notebooks entregues pelas mãos do Prefeito Jurandi Gouveia, da Secretaria de Educação Flaviana da Silva e da secretaria de bem estar social Teresa Silva.

Não foi só a escola “Inácio Fonseca de Araújo” a ser beneficiada pelo Governo Municipal através da Secretaria de Educação, alunos da “José Epaminondas de Souza” localizada na comunidade Jaramataia receberam também notebooks, e a unidade foi reformada, isso vem demostrar nossa dedicação e preocupações pela educação em nosso município. Estamos aos poucos estruturando as unidades de ensino da área rural da cidade, nosso trabalho não para por aqui, estamos buscando todos os dias oferecer aos alunos de toda a rede municipal, ensino de qualidade, disse a secretaria de educação Flaviana da Silva.

A secretaria de educação vem fazendo um belo trabalho, estamos fazendo de tudo para poder ajudar na área da educação, afinal de contas começa na escola a mudança por um Taperoá melhor, ficamos felizes ao ver a reforma ser concluída e entregue aos alunos, mais feliz ainda em entregar equipamentos de informática para a escola e alunos da nossa rede de ensino da zona rural, vamos continuar trabalhando para que outras escolas recebam o beneficio, disse o Prefeito de Taperoá Jurandi Gouveia.