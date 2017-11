Fanfarra Comunidade do Alto participou do Festival seCas em Sumé-PB

A Fanfarra Comunidade do Alto de Taperoá participou da programação do Festival de Arte e Cultura mais consolidado no Cariri Paraibano, o Festival seCas, Semana de Cultura e Arte de Sumé, que este ano está na 10º edição.

A Fanfarra liderada pelo jovem Alisom Lima realizou o percurso do Cortejo “Bote Seu Calango na Rua”, animando a calangada e chamando a atenção e os olhares da população que estavam nas ruas por onde o Cortejo passou até a Praça Principal, onde os membros da Fanfarra fizeram a performance e receberam os aplausos calorosos do público presente.

Após a apresentação da Fanfarra, a programação teve continuidade com a apresentação do Grupo de Capoeira da cidade de Sumé, Contação de Histórias com Aline Alencar CiA Forrobodó de Teatro de João Pessoa, Teatro do Sol CiA com o Palhaço Lóri Nelson do Rio Grande do Sul e encerrando o evento este ano, no Palco Calangos Livres, as Bandas Alto Alegre Samba de Sumé e Coqueiro Alto de Campina Grande animaram o público com muito samba raiz e coco de roda.