Mais uma usina de dessalinização esta em pleno andamento e beneficiará comunidade da Quixaba

A água doce é um recurso natural limitado e finito. Temos um crescente aumento na demanda por água, em face de uma das maiores secas que a sola o nosso município, o que impõe uma busca contínua por fontes de abastecimento da população e tornem esse crescimento sustentável e com visão de futuro.

Pensando nisso, o Prefeito Jurandi não tem medido esforços para buscar no sub solo água doce para a população da zona rural, cerca de 7 usinas de dessalinização serão implantada no município. A usina da comunidade Quixaba, esta em ritmo acelerado, quando concluída a usina beneficiará varias famílias, que terão acesso á água boa e de qualidade

O Programa Água Doce (PAD) é uma ação do governo federal, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria com instituições federais, estaduais, municipais e sociedade civil. Até 2018, o programa financiará a recuperação, implantação e gestão de 1.230 sistemas de dessalinização, com investimentos aproximados de R$ 250 milhões, beneficiando cerca de 500 mil pessoas no semiárido.