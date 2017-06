Prefeitura de Taperoá faz investimento de mais de 1 milhão em calçamento

O Prefeito de Taperoá, Jurandi Gouveia, conseguiu recursos para pavimentação de sete ruas no Bairro do Alto. A viagem à Brasília no mês de maio foi o momento para destravar esses recursos, dessa forma o Prefeito se destaca hoje sendo o Gestor que mais pavimenta ruas na cidade.

O Prefeito Jurandi Gouveia afirmou que o investimento das ruas que serão pavimentadas são emendas oriundas do Deputado Federal Veneziano Vital do Rêgo, no valor de R$ 300 mil para o Bairro do Alto e mais R$ 300 mil para pavimentação das ruas do Conjunto São Francisco. O Prefeito reforçou que o Deputado Federal Damião Feliciano e o Senador José Maranhão liberou recursos para pavimentar mais 7 ruas, sendo essas, localizadas nas imediações do Fórum Judiciário.

Segundo o Prefeito assumiu a Gestão com 14% de ruas calçadas, hoje a cidade encontra-se com 44% de pavimentação. “A meta é entregar a cidade em 2020 com 80% de ruas pavimentadas, sendo o grande marco histórico de sua passagem pelo comando de Taperoá”.