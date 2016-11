Prefeitura Municipal prepara terreno para construcão de Usina de dessalinização na Quixaba.

A Prefeitura Municipal de Taperoá fez a limpeza e terraplanagem do terreno na comunidade da Quixaba, para a construção de mais um sistema de abastecimento potável com dessalinizador do Programa Água Doce, executado na Paraíba pela Secretaria Estadual da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia , em parceria com o Governo Federal.

O dessalinizador faz o trabalho de retirada do excesso de sal e minerais da água para torná-la potável e adequada ao consumo humano. Em Taperoá, centenas de famílias que moram no Assentamento José Moreira da Silva, nos Sítios Jatobá da Serra, Bom nome e Girau do capim já estão sendo beneficiadas. As comunidades Mineiro da Serra e Salgado aguardam apenas que a Energisa faça a ligação da energia, para que os dessalinizadores possam funcionar. De acordo com a empresa que vai executar as obras, ainda neste mês de novembro as obras serão iniciadas na Comunidade da Quixaba. O Prefeito Jurandi Gouveia, ressaltou a importância desses equipamentos, principalmente para uma região que é afetada pela seca prolongada. “Ficamos felizes por mais uma comunidade que será beneficiada com água de qualidade, nossa luta será para que possamos conseguir mais recursos, para que outras comunidades rurais sejam beneficiadas com este projeto”. Pontuou o Prefeito. A Associação da Quixaba mobilizou as famílias da comunidade, as quais se reuniram e fizeram a doação do terreno para a construção da usina, firmando assim uma importante união e parceria, entre Poder Público e comunidade. Segundo o Coordenador Estadual do Programa Água Doce, Robi Tabolka, Taperoá foi bem contemplada dentro do programa e a população fica realmente feliz com a chegada dessa água.

