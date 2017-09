Secretária participa do 16° Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

Nesta terça-feira (08) a Secretária de Educação Flaviana da Silva, está participando do 16° Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação que está sendo realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE).

O evento está sendo realizado nos dias 08, 09, 10 e 11 de agosto, e durante esses quatro dias de evento serão realizadas conferências, mesas redondas e oficinas a partir do tema “Os desafios para o cumprimento do PNE na garantia do direito à educação de todos e de cada um”.

“A Prefeitura Municipal de Taperoá vem investindo constantemente na educação e não podemos ficar fora de nada que venha a beneficiar a nossa educação, estamos buscando constantemente implementar e cumprir metas e estratégias para educação do nosso município e nosso desafio é para o cumprimento do PNE na garantia do direito à educação de todos e de cada um“, disse a Secretária de Educação, Flaviana da Silva.