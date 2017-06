Câmara Municipal realiza Sessão Itinerante no Sítio Salgado

Na noite desta quarta (14/06) a Câmara Municipal de Taperoá se deslocou e foi até a comunidade do Salgado para realizar a primeira sessão itinerante. A reunião contou com a presença da maioria dos vereadores, representantes e uma boa parte da comunidade que compareceu para assistir a sessão da câmara que pela primeira vez foi realizada naquela localidade.

O objetivo do encontro que era a aproximação do Poder Legislativo com a comunidade, para construção de soluções conjuntas para os problemas enfrentados diariamente, foi alcançado com a presença da comunidade local, que agradeceu por melhorias realizadas, mas também cobrou a resolução de algumas dificuldades enfrentadas no sítio. A sessão aconteceu no pavilhão capela de Santo Antônio e foi de suma importância para que a comunidade discutisse os problemas que havia juntamente com os vereadores, para que assim possa levar até o Executivo Municipal.