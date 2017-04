I Domingo na Praça: Educação, Ação Social, Saúde, Cultura, Esporte e Lazer

I Domingo na Praça, realizado no dia 23/04/2017, é uma iniciativa do Conselho Municipal de Política Cultural, Turismo, Esporte e Lazer de Taperoá, sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Taperoá, na Praça João Suassuna.

No evento foram ofertadas quatro oficinas, sendo elas: Capoeira, Muay Thai, Dança de Rua e Jiu Jitsu; o Karatê não aconteceu porque o Professor não chegou a tempo. O Professor de Capoeira e o Professor de Dança Urbana, Edwin Luiz e Jones Oliveira, respectivamente, lecionam suas habilidades com crianças e adolescentes no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O Professor de Muay Thai e o Professor de Karatê, Jeanderson Trajano e Arimatéia, respectivamente, lecionam para jovens da cidade no Projeto Mais Educação, na Escola Estadual Félix Daltro e na Academia de Saúde. O Professor de Jiu Jitsu, Vinícius Cardoso, desenvolve sua habilidade todos os dias na Praça João Suassuna com um grupo de crianças em seu projeto social.

A Praça foi isolada para inibir o tráfego de carros e motos, garantindo a segurança do público presente, na maioria, crianças. A Praça foi dividida em quatro Alas, sendo uma para cada modalidade. Cada Professor tinha um tempo de 20 min para executar suas técnicas até que se realizasse o giro. No giro, o público circulava entre todas as modalidades, ou seja, todos participaram das quatro oficinas.

O objetivo do Projeto é que nossas crianças e adolescentes possam ter acesso gratuito em Praça Pública às artes marciais e de uma modalidade de Dança, assim como, proporcionar um momento de lazer para a população no geral.

O Cartaz do Evento foi colado em todas as escolas da rede pública de ensino, assim como, apresentado de sala em sala, onde foi entregue convites para os pequeninos entregarem aos pais para que acompanhassem os seus filhos ao Evento.