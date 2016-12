Novos médicos Cubanos chegam ao município de Taperoá

Nesta segunda-feira (19) a secretaria municipal de Taperoá, esteve recepcionando as médicas cubanas que irão atender em nosso município, junto com funcionários da saúde, secretaria de Ação Social, Teresa Silva, vice Prefeito, Junior de Preto, funcionários da saúde e a Secretárias da pasta, Kemp Correia, o prefeito Jurandi Gouveia, está na capital do estado.

Segundo a secretária, a vinda destes profissionais, juntamente com os médicos que já atuam no município, a saúde dá um salto de qualidade, “Como cidade prioritária dentro do programa do Governo Federal, o contrato com os médicos cubanos havia se encerrado, mais agora com a renovação do contrato, os médicos voltam a somar para maior qualidade da saúde no município”