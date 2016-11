O município de TAPEROÁ é aprovado no Selo UNICEF 2013 -2016.

O Selo UNICEF Município Aprovado é uma iniciativa para melhorar as condições de vida das crianças e dos adolescentes no SEMIÁRIDO e na Amazônia Legal Brasileira, áreas que concentram o maior número de meninos e meninas em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa vem contribuindo para que o Brasil alcance os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) relacionados à população de até 17 anos, reduza as disparidades regionais e avance na universalização dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Selo UNICEF Município Aprovado é um reconhecimento internacional que o município pode conquistar. A partir de um diagnóstico e de dados levantados pelo UNICEF, os municípios que se inscrevem passam a conhecer melhor sua realidade e as políticas voltadas para infância e adolescência. Com dados concretos e participação popular, o município tem condições de rever suas políticas e repensar estratégias de forma a alcançar os objetivos buscados, que estão relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

A metodologia combina capacitação de atores municipais, aprimoramento dos mecanismos de gestão local e mobilização social, com ampla participação comunitária, principalmente dos adolescentes.

O município de TAPEROÁ tem como articulador do Selo, o professor Paulo Cristovão Vilar, que também é Presidente do CMDCA, o qual desempenhou um importante papel na articulação entre a Gestão Municipal e a sociedade para a conquista do Selo UNICEF. 2013-2016.

Para o Prefeito Jurandi Gouveia, o reconhecimento do Selo para o município é prova de um trabalho integrado pela gestão municipal, com apoio dos demais governos e a sociedade civil, visando à melhoria de vida das crianças e adolescentes. “Estamos satisfeitos com esse reconhecimento do Selo UNICEF, onde nos dá a certeza que estamos no caminho certo, e que ainda vamos fazer muito por nossas crianças e adolescentes.” Pontuou o Prefeito.

Os municípios que se inscrevem no Selo são agrupados de acordo com sua realidade socioeconômica e assumem o compromisso de elaborar um diagnóstico participativo da situação de suas crianças e seus adolescentes e um Plano Municipal de Ação para enfrentar os principais problemas que afetam meninas e meninos. O UNICEF, por sua vez, promove a capacitação dos gestores e técnicos municipais, avalia e monitora os resultados obtidos. Ao final do ciclo do Selo, os municípios que conseguem melhorar as condições de vida de suas crianças e adolescentes recebem o Selo UNICEF Município Aprovado.