Prefeito decreta ponto facultativo para a sexta-feira em Taperoá

O prefeito de Taperoá, Jurandi Gouveia, decretou que na próxima sexta-feira, 13 de outubro, será ponto facultativo para as repartições públicas municipais. A determinação está expressa no Decreto Nº 031/2017, já assinado pelo prefeito Jurandi Gouveia, e tem por objetivo dar mais comodidade aos servidores públicos municipais, já que o 12 de outubro (quinta-feira) é feriado nacional em homenagem à Padroeira do Brasil.

A Secretaria de Educação e os serviços públicos essências serão mantidos normalmente.