Programação do Outubro Rosa continua com várias ações

A Prefeitura de Taperoá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, da continuidade com a programação do Outubro Rosa, com o objetivo principal de alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero.

Durante esse mês de outubro, todos os serviços da Secretaria Municipal de Saúde são para desenvolver atividades educativas e assistenciais alusivas à temática.

“Foi realizada na ultima quarta-feira (11) consultas com mastologista e a participação da ONG ‘Mulheres de Peito”. O PSFI que fica localizado no Bairro São José realizou sorteio de brindes para quem realizou exames.