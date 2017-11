Prefeito e Vice-Prefeito participam de reunião no DNOCS em busca de perfuração de Poços.

O Prefeito Jurandi Gouveia, esteve com o Vice-Prefeito Junior de Preto e o Vereador Birino participando de uma reunião na Capital do Estado com o Coordenador Estadual do DNOCS Dr. Alberto, onde foi firmada uma parceria para perfuração de poços no município.

Mesmo com as chuvas que encheram o Manancial Manoel Marcionilo, a situação ainda é crítica em algumas regiões da zona rural do município, existem comunidades que as chuvas foram em pequena quantidade, a população do campo sofre com os efeitos da estiagem, daí a necessidade de mais poços para o município.

“Somos procurados diariamente por moradores da zona rural do município, como parlamentar estou fazendo a minha parte, acompanhando o prefeito em busca de mais poços, pois vejo o sofrimento que os agricultores estão enfrentando.” Destacou o Presidente da Câmara Birino.

O Prefeito Jurandi disse que o momento é difícil, a crise tem afetado todos os setores da administração, mesmo assim, segundo o prefeito não é momento para desistir. “Enquanto estiver à frente da Administração Municipal, não me cansarei de buscar ações para o nosso município, embora a cidade esteja confortavelmente abastecida graças ao nosso Deus, há muitas comunidades que ainda estão em situação difícil, precisando de soluções no setor hídrico, espero que o nosso pleito seja atendido, que possamos perfurar mais poços na zona rural de Taperoá.” Destacou o prefeito.

Já para o Vice-Prefeito Júnior de Preto, todo o esforço é necessário, nunca é em vão, Taperoá dispõe de gestores que sempre correm para buscar o melhor para a zona urbana e para a zona rural. “Fomos eleitos para isso, essa é a nossa meta, até o final do nosso mandato buscamos ações que possam melhorar a vida dos nossos munícipes” destacou o vice-prefeito.

Com Luciano Silva