Prefeitura realizou a Segunda Edição do Forró na Feira.

No último sábado dia (03) a Prefeitura Municipal de Taperoá através da secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, realizou a sua segunda edição do Forró na Feira com o autêntico forró pé de serra.

A programação dos Festejos Juninos começou animado o “FORRÓ NA FEIRA”, é realizado durante os sábados 03, 10 e 17 de junho, com trios de forró pé de serra e apresentações culturais, levando animação aos feirantes e abrangendo o público da zona urbana como da zona rural.

A animação neste sábado, ficou por conta do Trio Pegada de Onça, Seu Antônio do Boi, mas também o poeta Humberto Guedes e outros artistas entraram para animar a festa.

“É muito importante valorizar a nossa cultura e os nossos artistas, a segunda edição do FORRÓ NA FEIRA, vem mostrando fortalecimento e caiu no gosto dos Taperoaenses, amigos e visitantes, esse ano vem com uma infraestrutura mais sofisticada e muito arrasta pé”, disse o prefeito Jurandi Gouveia.

Todos os artistas são da Terra e a animação na feira vai ate a chegada do melhor São João, Lá No Meu Taperoá, que será nos dias 22, 23, 24 e 25 de Junho.