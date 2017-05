Programação Cultural da Campanha Faça Bonito: Banda Maestro José Fernandes, em Taperoá, dia 26/05/2017

Após a apresentação da Banda Marcial Maestro José Fernandes, esse mês, na cidade de Catolé do Rocha, representando Taperoá em um dos maiores encontros de Bandas e Fanfarras do Nordeste. Dessa vez, a apresentação será em Taperoá, sendo parte da Programação Cultural da Campanha Faça Bonito, Contra o Abuso e a Exploração Sexual. O evento está sendo realizado pela Secretaria de Bem Estar Social através do Centro de Referência Especializado da Assistência Social.

O Projeto Social, “Música Viva”, desenvolvido há onze anos pelo Professor, João Vanderley Mousinho, em homenagem ao Maestro José Fernandes, a Banda foi batizada.

O Projeto atende crianças e adolescentes das mais diversas escolas da rede pública de ensino, tirando-os, daquele momento em que estão na Escola de Música, de situações risco. A música é uma aliada da educação formal, tornando o aprendizado mais lúdico e divertido.