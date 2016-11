Secretaria de Saúde inicia exames do PSA

A Secretaria de Saúde de Taperoá está realizando uma Campanha voltada à Saúde do Homem (Novembro Azul). A partir desta quinta-feira (10) as 08:00 horas, está sendo realizados os exames Antígeno Prostático Específico, mais conhecido como exame do PSA.

Conforme informações da Secretaria, os exames serão realizados nos dias 10 a 24 de novembro na policlínica, que fica localizado na (Rua Abdom de Souza Maciel – Bairro São José) para homens acima de 45 anos.

A Secretaria ainda alerta que será realizado no sábado, dia 19, as 08:00 horas e no domingo, dia 28, as 14:00 horas, exames de Urologia para homens a partir de 45 anos.