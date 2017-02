Vereadores aprovam vários requerimentos em primeira sessão ordinária do ano

Os parlamentares da Câmara Municipal de Taperoá votaram na ultima sexta-feira (17/02), sete requerimentos na primeira Sessão Ordinária do ano de 2017.

Durante a reunião, o vereador Antônio Vieira de Queiroz solicitou no plenário a colocação de câmeras de segurança para serem colocadas nas ruas da cidade. O parlamentar ainda cobrou a Viabilização de uma ajuda de custo para professor, gestor e supervisor que se deslocam da Zona Urbana para a Zona Rural.

O parlamentar Delmiro Júnior, conhecido como Já é, solicitou no plenário: Informações sobre o andamento da reforma do esgoto São José, na rua Luiz Alves da Silva, como também a troca de uma lâmpada (relé), do poste localizado na rua Frei Damião, próximo a casa da senhora Lúcia Farias. O parlamentar ainda fez um requerimento verbal solicitando que o jovem Eliseu Gomes usasse a tribuna por cinco minutos.

Já o vereador Fábio Mota, solicitou nesta Casa Legislativa: Uma pista para caminhada na PB 238 que liga Taperoá/Desterro para as pessoas que freqüentam diariamente o referido local e o uso do prédio onde funcionava a Escola João Ribeiro de Farias, para que possa vir funcionar uma creche, onde irá atender as crianças dos conjuntos São Francisco, Projeto Mariz e da Solidariedade.

Ainda na sessão, a vereadora Sileide Barreto solicitou ao Executivo Municipal informações sobre o transporte universitário para os estudantes que se deslocam até Campina Grande. A parlamentar ainda solicitou verbalmente que houvesse um diálogo entre Prefeito, Vereadores e os servidores municipais na Câmara Municipal.

E por fim, o jovem George Soares solicitou o uso da tribuna para fazer um breve relato sobre a história da praça conhecida como praça do “coração”.

Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade!