VII Conferência Municipal de Assistência Social foi realizada em Taperoá

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, em Parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Prefeitura Municipal de Taperoá realizou na manha da segunda-feira, 17 de julho, nas dependências da UAB, a VII Conferência Municipal de Assistência Social. O tema abordado este ano foi a “Garantia de direitos e fortalecimento do SUAS”. O evento iniciou às 08h00 e se estendeu durante a tarde.

A Conferência contou com a presença do vice-prefeito Junior de Preto, da Presidente do PMT Fabiola Rodrigues, do chefe de gabinete Jurandir Junior, da Presidente do conselho TMAS Aurea Mota, Usuária do Serviço Leônice Pereira e a Secretaria executiva do conselho Silvia Nascimento.

Foram discutidos temas e propostas de grande importância para a população que esteve presente no evento.

“Quero agradecemos a cada Taperoaense que se fez presente e que contribuíram neste dia de tamanha relevância para as politicas públicas de nosso município, trazendo sugestões e opiniões que elevaram ao mais alto nível a nossa conferência”, disse o chefe de gabinete Jurandir Junior.