Contas do Executivo Municipal de 2014 foram aprovadas durante sessão

Na sessão desta sexta feira (05/05), o vereador conhecido como Chiquinho Patativa, apresentou um requerimento solicitando a realização de uma Audiência Pública nesta Casa Legislativa referente ao uso consciente da água do açude Manoel Marcionilo. Nesta Audiência é de suma importância a presença de representantes da AESA, CAGEPA, Secretaria de Agricultura e a Sociedade Civil em geral.

O vereador Antônio Vicente usou a tribuna para solicitar uma passagem molhada no Rio Taperoá que dá acesso as comunidades: Quixaba, Silva, Lagoa do Meio, Lagoa do Escuro, Malhada Alegre até o município de Santo André.