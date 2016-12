Equipe dos Marotos da cidade de Juazeirinho é campeão da 3ª Copa Regional de Taperoá

Em um jogo bastante disputado, a equipe de Juazeirinho, Os Marotos sagraram-se campeão da 3ª Copa Regional de Taperoá, Os Marotos disputaram a grande final contra a equipe dos Mauricinho, o jogo terminou empatado em 5 x 5, na prorrogação o empate persistiu e 0 x 0, o jogo foi decidido nos pênaltis, foi ai que os Marotos levaram a melhor e venceram por 3 x 2.

A torcida foi um show a parte, o Creta Clube ficou completamente lotado, as duas torcidas a todo tempo empurrava os times, vibrando a cada gol marcado, a pesas da grande rivalidade, o jogo foi bastante tranqüilo, o policiamento garantiu a segurança de ambas as torcidas. As duas equipe fizeram a melhor campanha da Copa regional.