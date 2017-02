Grupo da Capoeira em Taperoá irá se apresentar no Carnaval 2017 com uniformes novos adquiridos em parceria com a Secretaria de Bem Estar Social

“A Capoeira é uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e música”. Assim começou a entrevista com o mestre do Grupo de Capoeira da Associação Capoeira Raça Nova em Taperoá. O Grupo iniciou suas atividades em Taperoá no ano de 1995, fundado pelo Mestre Balú e o Mestre Pessoa. Hoje é liderado pelo capoeirista Edwin Luisi Aires da Silva tendo início suas atividades no Grupo em 1998 realizando projetos nas Zonas Rurais e na sede do Município de Taperoá.

O grupo desenvolve trabalhos sociais com crianças de escolas públicas e crianças dos bairros, considerados “periféricos”, da cidade levando os projetos intitulados de: Vivendo e Aprendendo com a Arte da Capoeira e o projeto Mais Educação. Atualmente o Grupo tem em média uma demanda de 70 alunos distribuídos nas Zonas Rurais, 40 alunos na Praça João Suassuna e 80 alunos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo.

O mestre Edwin elencou as prioridades que Grupo necessita nesse momento para dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos, dentre elas estão, o desenvolvimento de danças africanas, instrumentos novos, intercâmbio com outros Grupos de Capoeira em outras cidades e roupas específicas para apresentações. O Grupo irá se apresentar no Carnaval 2017 de Taperoá, mas para isso foi preciso contar com o apoio da Secretaria de Bem Estar Social para custear o investimento de trinta uniformes novos, que segundo a Secretária, o Grupo da Capoeira em Taperoá, assim como demais Grupos culturais que desenvolvem projetos sociais necessitam de apoio para ajudar no desenvolvimento humano da cidade.