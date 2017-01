Prefeito de Taperoá, inicia ampliação e reforma de escolas do Municipio

O prefeito Jurandi Gouveia, visitou na manhã desta quinta-feira (05), a escola municipal Manoel Ferreira Gouveia na comunidade Olho D”Água, que está sendo reformada e ampliada.

Também já foi iniciado obras na Escola Municipal Iluminata Maria da Nóbrega, na comunidade do Salgado, e em breve será iniciado os serviços de reforma e ampliação da Escola Municipal Vitalício Messias na Pedra D’Água.

As unidades escolares estão sendo reformadas com pinturas, troca de telhado, forro, melhorias nas instalações elétrica e hidráulica, também estão sendo construídas novas salas de aula. Os recursos são em Convênio com o Governo do Estado e Recursos Próprios.

Desde quando assumiu o Governo Municipal, o gestor tem por hábito acompanhar de perto as obras que estão em andamento.

