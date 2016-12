Prefeito de Taperoá Jurandi Farias tem contas aprovadas pelo TCE-PB

O Tribunal de Contas da Paraíba, reunido nesta quarta-feira (14), emitiu pareceres favoráveis à aprovação das contas do exercício 2014 apresentadas a seu julgamento pelo prefeito de Taperoá, Jurandi Gouveia Farias.

Ouvido por nossa reportagem, o prefeito Jurandi declarou estar bastante feliz com mais esta decisão e disse que as aprovações consecutivas de suas contas são reflexos do compromisso da equipe administrativa, sempre empenhada em fazer uma gestão financeira eficiente, com planejamento e rigor no controle dos gastos públicos. A política de austeridade e controle rigoroso das contas públicas são apontados como os principais responsáveis pelo sucesso da gestão municipal junto a Corte de Contas do Estado da Paraíba.

Conforme o posicionamento do tribunal, o município cumpriu o dever de casa, atingindo todos os índices e exigências constitucionais analisados. O parecer favorável pela aprovação das contas de 2014, “estou muito feliz, essa aprovação mostra que temos investido corretamente os recursos do município, e isso não será diferente no meu segundo mandato, trabalhei e continuarei nesse ritmo” declarou Jurandi a nossa reportagem.