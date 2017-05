Prefeitura de Taperoá realiza 5º Festival de Prêmios para comemorar o Dia das Mães

A prefeitura municipal através da secretaria de assistência Social realizou neste sábado (13) o 5º festival de prêmios em homenagem ao Dia das Mães.

O evento foi realizado na Praça João Suassuna, e contou com a presença de centenas de mães que aguardavam o inicio do evento. A festa tem como objetivo proporcionar às mães um dia de diversão, lazer e entretenimento.

Foram distribuídas fichas para as mães que estavam no local, para participar da distribuição de presentes.

A festa contou com a Banda de Música Maestro João Ferreira de Sousa, alongamento, atração surpresa, festival de brindes e lanche .

O grande evento é organizado pela primeira dama e secretária de Ação Social, Tereza Silva, que a cada ano vem trazendo novidades a cada edição do festival, a festa das mães também contou com a presença do prefeito, Jurandi Gouveia do vice-prefeito Junior de preto, secretários e vereadores, onde cada um participou da entrega de vários presentes.

“Quero aqui deixar os parabéns a todas as Mães, a secretaria que vem realizando um grande evento a cada edição do festival, mostrando o carinho que a nossa prefeitura tem com as mães de Taperoá. Parabéns a todos os envolvidos que se dedicaram com amor para realizar esse grande evento”, disse o prefeito Jurandi Gouveia.

“É com amor e dedicação que fazemos essa grande festa, foi linda, e tudo isso não seria possível sem a participação das mães de Taperoá que fizeram essa festa brilhar. Quero deixar meu obrigado a cada um que participou de forma direta ou indireta para que esse evento pudesse sair perfeito”, disse a Primeira Dama, Teresa Silva.