Taperoá: Desfile cívico na zona rural foi finalizado nesta ultima Terça-feira (06).

Secretaria de Educação iniciou o desfile cívico na zona rural que Teve início a série de desfiles cívicos dos alunos das escolas municipais na zona rural no município de Taperoá.

As escolas trabalharam o tema “Os 4 elementos da Natureza” e os alunos se destacaram nas marcações e encenações com fantasias, dando um show em suas apresentações. Os diretores, coordenadores e professores passaram vários dias preparando as suas escolas para o grande dia do desfile.

Todas as escolas municipais da zona rural realizaram suas apresentações durante essa semana.

Nesta quarta-feira, dia 7 de setembro, o desfile cívico acontecerá na Praça de eventos.

