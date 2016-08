Taperoá: Sem água do MUCUTU nas torneiras

Faz aproximadamente uma semana que os moradores de Taperoá vem passando por dificuldades de abastecimento de água nas torneiras de suas residências.

O motivo já era esperado, com a baixa da água no reservatório do MUNUTU e sem chuva caindo no nosso cariri, a CAGEPA de Taperoá fez um comunicado, dizendo para a população que deu início nesta Terça-feira (30) a construção de uma base para Bombas Flutuantes.

O abastecimento nos três setores da cidade está suspenso, segundo o gerente da CAGEPA, Olivandro, a vazão de água que estava chegando à estação de Tratamento era menos de 10% o que é insuficiente para abastecer a cidade.

Com a implantação do sistema flutuante, a CAGEPA espera normalizar o abastecimento da cidade, os serviços têm sido feito em parceria com a Prefeitura de Taperoá através da secretaria de infraestrutura, que também esta abastecendo a cidade através de carros pipas, até que o abastecimento volte ao normal.

Alguns poços de Taperoá que foram perfurados já estão secando e trazendo preocupação para os Taperoaenses.

taperoa.com / Luciano Silva

Fotos: Cacau Gouveia